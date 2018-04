Stiri pe aceeasi tema

- Un copil, in varsta de 2 ani si 8 luni, din satul Sutu, comuna Ciurila, judetul Cluj, a scapat pentru cateva momente de sub supravegherea parintelui, a iesit din curtea casei parintesti si nu a mai revenit. Read More...

- Politia face apel catre populatie pentru gasirea unui copil in varsta de doi ani si opt luni care a scapat pentru cateva momente de sub supravegherea parintilor si a plecat de acasa, din satul Sutu, comuna Ciurila, judetul Cluj.

- Un copil de doi ani ar fi fost rapit în comuna Ciurila, fiind acum cautat peste tot de polițiști și jandarmi. Incidentul a fost semnalat vineri, 27 aprilie, în satul Șutu, din comuna Chiurila. Filtre au fost instituite în…

- Ionut Catalin Tudor a disparut pe drumul dintre Spania și Romania. Tanarul de 22 de ani din localitatea prahoveana Boldesti-Scaieni este cautat de Poliție, dupa ce familia sa nu a mai putut lua legatura cu el de mai bine de 48 de ore. Barbatul se intorcea cu autocarul din Spania și iși anunțase rudele…

- Politia desfasoara activitati de cautare aunui barbat de 66 de ani, Ioan Oanea,din comuna Paltinoasa, sat Capu Codrului, care a plecat de la domiciliu in luna octombrie a anului 2016 și de atunci nu a mai fost vazut.Semnalmente: inaltime 1,75 m, constitutie astenica, aproximativ 75 kg, par ...

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov, Gabriela Dinu citat de Agerpres.ro. Potrivit…

- Florin Bulbucan, tanarul disparut in drum spre Italia, a fost gasit in județul Constanța, la trei saptamani dupa ce a fost dat in urmarire naționala. Barbatul, in varsta de 34 de ani, a disparut in urma cu trei saptamani din Petroșani. Florin a fost descoperit de polițiști in județul Constanța, dupa…

- Un batran din Gorj este cautat de politie si voluntari dupa ce a disparut de acasa. Politisti din cadrul Politiei Orașului Bumbesti-Jiu au fost sesizați de o femeie, de 62 de ani, din orasul Bumbesti Jiu, despre faptul ca tatal ...