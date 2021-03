Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Gorj au deschis un dosar penal in cazul vaccinului administrat greșit la un centru de vaccinare din Tg.Jiu. Un barbat a fost vaccinat cu Moderna, deși prima doza facuta in urma cu 21 de zile...

- Polițiștii din Alba continua ancheta in cazul atacului cu ranga asupra unui barbat din Bistra, in noaptea de sambata spre duminica. Atacul s-a petrecut in fața unui local din localitate, care potrivit surselor alba24.ro, ar aparține rudei unui polițist din Campeni. La cateva secunde de la plecarea unui…

- Ancheta penala intr-o comuna din Timiș dupa ce polițiștii au gasit intr-o mașina incendiata cadavrul carbonizat al unui barbat. Cazul a fost sesizat la 112 de un trecator care a zarit mașina fumegand și a chemat autoritațile.