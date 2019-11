Cluj: Clădirilor publice din România le va fi măsurat radonul, un gaz cancerigen Toate cladirile publice din Romania vor intra intr-o actiune de masurare a concentratiei de radon, un gaz care este cancerigen. "Suntem intr-o retea de dezvoltare a unor entitati private sub cupola unui operator economic, cu actionar UBB si Laboratorul de incercari radon din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Mediului a UBB, care va avea capacitatea sa masoare concentratia de radon din toate cladirile publice cu locuri de munca din Romania, scoli, gradinite etc. Actiunea de masurare va incepe la sfarsitul lunii noiembrie. Detinatorii acestor cladiri trebuie sa ne contacteze pentru a putea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un operator economic, care are ca acționar UBB Cluj-Napoca și un laborator al Facultații de Știința și Ingineria Mediului, va incepe de la sfarșitul lunii noiembrie o acțiune la nivel național de masurare a concentrației de radon, un gaz cu efect cancerigen, din toate cladirile publice din Romania,…

- „Suntem într-o retea de dezvoltare a unor entitati private sub cupola unui operator economic, cu actionar UBB si Laboratorul de încercari radon din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Mediului a UBB, care va avea capacitatea sa masoare concentratia de radon din toate cladirile…

- TVR se pregatește sa scrie o noua pagina de istorie prin trecerea la formatul de inalta definiție. Suntem impreuna de peste 60 de ani, ca sa va facem auzite poveștile. Ne bazam pe jurnaliști cu experiența și pe o rețea de studiouri regionale cum nu exista in Romania.

- Potrivit hotnews.ro, dezbaterea a fost susținuta de studenți ai Universitații Babeș-Bolyai și un avocat, profesor asociat al Facultații de Drept. Iata mai jos care au fost argumentele pro și contra introducerii votului electronic. Scenariul cu românii din strainatate care au stat la…

- Universitatea Babes-Bolyai (UBB) este prima universitate din Romania care si-a monitorizat nivelul de radon in cladiri cu spatii dedicate procesului educational, cercetarii si administratiei, informeaza AGERPRES . “Universitatea Babes-Bolyai a derulat un proiect pilot in Romania privind monitorizarea…

- Mai mult de jumatate din creditele acodate de banci in Romania pentru populatie si companii sunt concentrate in cele mai mari sase judete: Bucuresti (inclusiv Ilfov), Cluj, Timis, Constanta, Brasov si Iasi, la polul opus fiind Giurgiu, Covasna, Mehedinti, Harghita si Caras-Severin.Conform…

- FOTO – Arhiva In urma informatiilor aparute in spatiul public, referitoare la accidentul suferit de un copil de 10 ani care a orbit dupa ce s-a jucat cu o jucarie cu laser, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) s-a autosesizat cu privire la potentialul pericol al acestor dispozitive…

- CFR Cluj s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor, dupa ce a invins-o pe Celtic, scor 4-3, in Scoția, iar Dan Petrescu a dezvaluit cum și-a motivat jucatorii inainte de meci. CFR Cluj va juca in play-off-ul Ligii Campionilor cu Slavia Praga Partidele din play-off se joaca pe 20 august, in Gruia,…