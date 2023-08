Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 67 de ani și-a injunghiat iubita in varsta de 29 de ani și apoi și-a luat viața, in Turda, județul Cluj.Cadavrele celor doi au fost descoperite in aceasta seara de Poliție intr-un apartament situat intr-un bloc, in zona Micro 1, Turda.Cel puțin patru mașini de poliție se aflau la locul…

- O tragedie fara margini s-a desfașurat, ieri, in orașul Turda din județul Cluj, dupa ce un barbat in varsta de 67 de ani și-a injunghiat brutal iubita, o tanara in varsta de doar 29 de ani, iar apoi și-a luat viața. Cei doi au fost gasiți morți in apartamentul barbatului, situat intr-un bloc din zona…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta prin care perioada de realizare a programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, pentru indeplinirea scopului programelor, dar si a obligatiilor Romaniei in sectorul de mediu a fost prelungita pana la data de 31 decembrie 2025.…

- „S-a transmis prin sistemul RO-ALERT un mesaj de avertizare Cod Portocaliu, valabil pana la ora 15:00, pentru terminalele mobile de pe raza unitaților administrativ teritoriale Turda, Campia Turzii, Apahida, Viișoara, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Feleacu, Mociu, Suatu, Petreștii de Jos,…

- O femeie a fost transportata la spital, dupa ce a fost accidentata vineri, pe o trecere de pietoni din municipiul Turda de un șofer care a fugit de la fața locului.„La data de 11 august a.c., in jurul orei 05.40, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier, produs pe strada Calea Victoriei…

- Nicoleta este data disparuta de 12 zile. De atunci, nici urma de copila care a plecat cu un ghiozdan și cu 700 de lei. Familia a alertat autoritațile, dar nu se știe nimic despre ea. Parinții spun ca este o fire retrasa și ca, in ultima perioada, refuza sa mai iasa din casa.

- Crima șocanta in Gorj! O femeie in varsta de 57 de ani a fost omorata de iubitul ei, in propria locuința. Barbatul a fost cel care a alertat autoritațile, iar polițiștii au ajuns imediat in localitateaBaia de Fier, unde au gasit-o pe aceasta fara suflare. Iata ce motiv ar fi avut sa recurga la acest…

- Jandarmeria Arad a anuntat joi ca jandarmii au fost solicitati sa intervina miercuri seara, prin apel la 112, de catre o femeie in varsta de 22 de ani, cu privire la faptul ca iubitul acesteia a intrat cu toporul peste ea in locuinta, in municipiul Arad. “Ajunsi la adresa mentionata, jandarmii aradeni…