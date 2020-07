Cluj: Cele şapte persoane reţinute pentru vânzarea de cannabis şi MDMA - arestate preventiv Cele sapte persoane retinute pentru vanzarea de cannabis si MDMA au fost arestate preventiv, sambata, pentru 30 de zile, informeaza IPJ Cluj. Acestea fusesera retinute de DIICOT pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, in urma unor perchezitii in judetele Cluj si Maramures. "Inculpatii au desfasurat activitati de procurare si plasare, in diferite modalitati, de droguri de risc si mare risc, in special de cannabis si MDMA, precum si de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive catre consumatori de pe raza municipiului Cluj-Napoca", se arata intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele sapte persoane retinute pentru vanzarea de cannabis si MDMA au fost arestate preventiv, sambata, pentru 30 de zile, informeaza IPJ Cluj.Acestea fusesera retinute de DIICOT pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, in urma unor perchezitii in judetele…

- În cursul zilei de ieri, polițiștii de la crima organizata din Cluj-Napoca, împreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T - S. T. Cluj, au efectuat 25 de percheziții domiciliare, în județele Cluj și Maramureș, la domiciliile unor persoane banuite de savârșirea infracțiunilor…

- Polițiștii de la crima organizata din Cluj-Napoca, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T – S. T. Cluj, au efectuat vineri, 17 iulie, 25 de percheziții domiciliare, in județele Cluj și Maramureș, la domiciliile unor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii de la crima organizata din Cluj-Napoca, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T – S. T. Cluj, au efectuat 25 de percheziții domiciliare, in județele Cluj și Maramureș, la domiciliile unor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc…

- Procurorii DIICOT au retinut sapte persoane pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, in urma unor perchezitii in judetele Cluj si Maramures. "Inculpatii au desfasurat activitati de procurare si plasare, in diferite modalitati, de droguri de risc si mare risc, in special…

- Sapte persoane au fost retinute pentru trafic de droguri in urma unor perchezitii facute de politisti si procurori DIICOT Cluj in judetele Maramures si Cluj. Acestea ar fi procurat si vandut cannabis, MDMA si substante psihoactive in municipiul Cluj-Napoca.

- Sapte persoane au fost retinute pentru trafic de droguri in urma unor perchezitii facute de politisti si procurori DIICOT Cluj in judetele Maramures si Cluj. Acestea ar fi procurat si vandut cannabis, MDMA si substante psihoactive in municipiul Cluj-Napoca.

- Procurorii au retinut patru persoane pentru trafic de cannabis, heroina si metadona, in urma unor perchezitii in opt locatii din municipiile Giurgiu si Constanta, intr-un dosar penal de trafic de droguri de risc si mare risc. "La data de 9 iulie, in urma efectuarii perchezitiilor, au fost…