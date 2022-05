Stiri pe aceeasi tema

- Sunt cautari intense, dupa ce o targumureșeanca in varsta de 30 de ani a disparut de patru zile. Beata Molnar este din Targu-Mures, dar locuieste in Cluj-Napoca si ar fi plecat de acasa, sambata, impreuna cu prietenul ei, fost profesor la Universitatea Sapientia. Politistii sunt in alerta pentru ca…

- Unul dintre cele mai importante cursuri de ortopedie-artroscopie din Romania a inceput in aceasta dimineața la sediul Centrului de Simulare din cadrul UMFST G.E. Palade. Sunt prezenți profesori romani din centrele de ortopedie cunoscute din intreaga țara: București, Timișoara, Sibiu, Cluj Napoca și…

- Zilele trecute, la Targu Mureș, a avut loc cea de-a doua ediție a seriei de conferințe intitulate „Archaeologia Transylvanica", care a reunit peste 65 de specialiști de la instituții de prestigiu din țara și strainatate. Evenimentul a fost organizat in colaborare cu Asociatia Posta Bela din Cluj Napoca…

- Ansamblul statuar reprezentand patru dintre corifeii Școlii Ardelene – Petru Maior, Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Ion Budai Deleanu, a fost recepționat vineri, 13 mai, a anunțat Alexandru Gyorgy, viceprimar al municipiului Targu Mureș. "Vom cinsti cum se cuvine memoria celor mai importanți reprezentanți…

- Reprezentanții Aeroportului „Transilvania" Targu Mureș au anunțat astazi mai multe curse aeriene, majoritatea in regim charter, care vor fi operate de la Vidrasau. Incepand de ieri, operatorul aerian AirBucharest opereaza de pe Aeroportul "Transilvania" Targu Mureș doua destinatii in regim charter:…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 14 aprilie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, faptul ca in documentele intocmite, adoptate și emise de Consiliul Judetean Mures privind Aeroportul Internațional "Transilvania" Targu Mures toate trimiterile si referirile la obiectivul de interes public judetean,…

- Conducerea Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș a atribuit, in data de 2 martie 2022, societații Unitatea de Suport pentru integrare SRL Cluj Napoca, un contract in valoare de 100.000 de lei, fara TVA, pentru servicii de cartografiere, respectiv intocmirea unei harți pentru stabilirea…

- Conducerea Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș a demarat procedura de organizare a unei licitații publice in vederea inchirierii unor spații pentru destinații diverse, cum ar fi parcari pentru taxi, parcari in regim de transfer, birouri rent a car și spații publicitare, informeaza…