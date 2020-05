Stiri pe aceeasi tema

- Parintii unui jandarm de la Gruparea Mobila Craiova, contaminat cu coronavirus, precum si doi angajati de la o fabrica de confectii textile din Caracal, unde au fost inregistrate mai multe cazuri de coronavirus in zilele precedente, au fost testati pozitiv cu Covid-19, acestea fiind ultimele patru…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.199 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 153 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Circa 40 de persoane de la Centrul medico-social din localitatea damboviteana Racari au fost confirmate cu coronavirus si internate la Spitalul de Infectioase din Targoviste, a anuntat joi noapte primarul Marius Caraveteanu.

- Sapte batrani din azilul privat de la Galati in care au murit deja doua persoane ar fi fost confirmati cu infectie cu coronavirus iar alti doi ar prezenta simptome de boala. Centrul de ingrijire persoane varstnice din Galati este deja in carantina

- Numarul celor care au fost depistați cu coronavirus se apropie vertiginos de 1.300 de persoane in Romania. In 24 de ore, in țara noastra au fost inregistrate alte 263 de noi cazuri de imbolnavire. In Romania au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre cele 1.292 de…

- (UPDATE, ora 16:00) Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri, inca doua cazuri de infectie cu noul coronavirus confirmate, la doi barbati de 50, respectiv 62 de ani. Potrivit sursei citate, barbatul de 50 ani este medic, managerul Spitalului ‘Dimitrie Gerota’, iar cel de 62 de ani este pacientul…

- Luni, statisticile indicau ca s-au inregistrat cel putin 77.150 de cazuri confirmate in China, iar la nivel global sunt 79.356 de cazuri, bilantul deceselor fiind de 2.619 de persoane, 27 fiind in afara Chinei, o crestere majora fata de saptamana trecuta, cand erau 5 decese in afara Chinei, majoritatea…

- AFP a publicat sambata o lista cu tarile si teritoriile in care au fost inregistrate cazuri confirmate de infectii cu noul coronavirus din cauza caruia au murit mai mult de 1.500 de persoane, dintre care patru in afara Chinei continentale de la raspandirea sa din orasul chinez Wuhan, acolo unde a…