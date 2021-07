Cluj: Bosch construieşte o clădire de birouri de 21 de milioane de euro Compania Bosch da startul constructiei celei de-a doua cladiri de birouri pentru Centrul de Inginerie din Cluj, printr-o investitie in valoare de 21 de milioane de euro. "Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, a anuntat oficial deschiderea santierului pentru construirea unei noi cladiri de birouri in cadrul Centrului de Inginerie din Cluj. La evenimentul din 13 iulie au participat, alaturi de managementul companiei, reprezentanti ai autoritatilor locale. Lucrarile de constructie au inceput in martie 2021 si vor fi finalizate in anul 2023, cladirea urmand a fi data in folosinta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

