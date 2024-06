Stiri pe aceeasi tema

- Un accident s-a petrecut sambata seara, in jurul orei 19.30 in Cluj-Napoca.Șoferul beat turta ar fi pierdut controlul mașinii, și ar fi lovit o pasarela de beton, in timp ce circula pe strada Transilvaniei.,,La fața locului au fost alocate o autospeciala cu modul de descarcerare, motocicleta SMURD și…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, a Punctului de Lucru Jucu și a Punctului de Lucru Mociu au intervenit luin dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o hala situata in localitatea Corpadea, comuna Apahida. La fața locului s-au dislocat trei autospeciale pentru stingerea…

- Accidentele rutiere nu ocolesc județul Cluj nici in Saptamana Patimilor. De puțin timp a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime multiple. Accidentul s-a produs in localitatea Caianu. La fața locului sunt mai multe autospeciale de pompieri, echipaje SMURD, Poliția, descarcerarea și ambulanța.…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puține momente pe Aleea Stadionului din Cluj-Napoca. Din primele date este vorba despre un impact violent intre o mașina și o motocicleta. Din fericire, victimele prezinta doar afecțiuni ușoare. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit…

- Un barbat din localitatea clujeana Borsa a fost prins, joi seara, sub o placa de beton, in propria gospodarie, in timpul unor lucrari. El a fost transportat la spital in stare critica. ”Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a sprijini echipajele medicale…

