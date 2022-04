Cluj: Avionul spre Hurghada a decolat cu o întârziere de 8 ore Potrivit , aeronava companiei aeriene HiSky a decolat spre destinatie sambata dimineata la ora 04.00, desi programul normal arata ca trebuia sa zboare vineri la ora 20.00. Din primele informatii, compania a trimis, in noaptea de vineri spre sambata, un alt avion din Hurghada care sa preia pasagerii din Cluj, ceea ce a dus la intarzieri in cascada la alte curse. Pasagerii au stat peste 10 ore blocati in aeroport fara sa fie anuntati de reprezentantii companiei despre problemele tehnice si cand ar decola zborul spre Egipt Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

