- O femeie din Bistrița a fost transportata marți dimineața la spital, dupa ce a fost ranita in urma unui accident rutier produs in municipiul de reședința. Articolul Femeie acroșata de oglinda unui autoturism apare prima data in Someșeanul.ro .

- O tanara de 24 de ani, aflata la volanul unui autoturism, a fost ranita in aceasta dimineața, in Cluj-Napoca, dupa ce mașina pe care o conducea a fost proiectata intr-un alt autoturism. Accidentul a avut loc in jurul orei 08.40, la intersecția strazilor Aleea Retezat-Mehedinți. Articolul Cluj: Tanara…

- Un tanar in varsta de 31 de ani a murit azi dupa ce a cazut de la mare inalțime, de pe un bloc din cartierul Gheorgheni. Articolul Cluj: Accident mortal de munca. Un tanar a cazut de pe bloc apare prima data in Someșeanul.ro .

- Gardul unei gospodarii din satul Horodnic de Sus a fost distrus parțial de un autoturism marca Alfa Romeo scapat de sub control. S-a intamplat luni, in a doua zi de Paște, iar pana acum șoferul care a provocat distrugerile nu a fost identificat cu exactitate. Totuși, polițiștii banuiesc ca la volan…

- Pompierii clujeni au fost solicitați sa intervina in aceasta dupa-amiaza ca urmare a unui accident rutier, produs pe varianta de ocolire Cluj-Est, intre un autocamion și un autoturism. Articolul Accident pe centura Clujului, intre un autoturism și un camion cu lemne – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro…

- Pandemia de COVID-19 continua sa faca ravagii in India unde pentru a 5-a zi consecutiv a raportat un nou record de peste 350.000 de cazuri noi. Spitalele sunt pline, țara se confrunta cu o penurie de oxigen, iar autoritațile incearca sa ii faca pe oameni sa respecte restricțiile.

- Medicul Alexandru Rafila a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre punctele slabe ale mandatului de ministru al Sanatații al lui Vlad Voiculescu. Specialistul este de parere ca pandemia a fost gestionata deficitar in ultimele patru luni. "Nu cred ca e vorba de lipsa de autoritate, ci de lipsa…

- Un accident de circulație a avut loc azi-noapte, in jurul orei 01:40, in localitatea Iclod. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul ISU Cluj cu o autospeciala, doua ambulanțe, dar și polițiștii. ”Salvatorii au gasit un autoturism ieșit in afara parții carosabile și…