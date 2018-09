Cluj: Aproximativ 100 de persoane au cerut, în stradă, demisia guvernului Aproximativ 100 de persoane au manifestat, luni seara, la Cluj, si au cerut demisia guvernului, cu ocazia marcarii unei luni de zile de la protestul din Bucuresti al Diasporei.



Printre altele, protestatarii au scandat "Demisia", au purtat lozinci antiguvernamentale si au stat cateva minute cu mainile ridicate.



Protestatarii s-au adunat in Piata Unirii din Cluj-Napoca in urma unui apel pe Facebook, intitulat "Clujenii nu uita 10 August! Alaturi de Bucuresti si Diaspora!".



"A trecut o luna de zile de la momentul in care autoritatile au incercat sa impiedice aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou protest are loc, in aceasta seara, la Cluj-Napoca. Locul de intalnire al protestatarilor este Piața Unirii. Pe pagina de Facebook a evenimentului, susțin cei de la Umbrela Anticorupție, manifestarea se va termina la ora 03:00, duminica dimineața. Ora de intalnire, 19:00 ca de obicei. Imagini…

- Un nou protest are loc, in aceasta seara, la Cluj-Napoca. Locul de intalnire al protestatarilor este Piața Unirii. Pe pagina de Facebook a evenimentului, susțin cei de la Umbrela Anticorupție, manifestarea se va termina la ora 03:00, duminica dimineața. Ora de intalnire, 19:00 ca de obicei. Clujenii…

- Peste 10.000 de clujeni au ieșit in strada in semn de susținere pentru mitingul Diasporei, programat, azi, 10 august la București și in cele mai importante orașe din țara. La fel ca și in Capitala, romanii au ieșit in strada. La Cluj, grupul civic Umbrela Anticorupție Cluj sprijina protestul ”diasporei”…

- Peste 10.000 de clujeni au ieșit in strada in semn de susținere pentru mitingul Diasporei, programat, azi, 10 august la București și in cele mai importante orașe din țara. La fel ca și in capitala, romanii au ieșit in strada, Diaspora este reprezentata de mai puțin de 2.000 de oameni in toata țara.…

- În Piata Unirii din Cluj-Napoca sunt în jur de 3.000 de persoane care protesteaza cerând demisia Guvernului si alegeri anticipate. Participantii la protest s-au adunat în jurul orei 19 în Piata Unirii din Cluj Napoca având pancarte cu mesaje precum „Jos…

- Aproximativ 600 de persoane, in momentele de varf, au protestat miercuri in Piata Unirii din Cluj-Napoca, impotriva PSD si a guvernului. Manifestantii au scandat 'Demisia', 'Fara penali', 'Jos, Dragnea, jos, esti un mafiot', 'Justitie, nu coruptie', 'Uniti…

- Peste 1.000 de persoane au protestat miercuri seara, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, fata de modificarile la Codul de procedura penala, solicitand demisia Guvernului si scandand „Nu va fie frica, Ardealul se ridica”, unii avand tobe cu care au batut ritmul scandarilor, scrie Mediafax. Protestatarii…

- Peste 1.000 de persoane au participat marti seara la un miting impotriva Guvernului si au scandat mesaje prin care au cerut demisia acestuia. Oamenii au purtat in maini pancarte cu cifra 100, tricolora, avand cele doua zerouri legate cu un lant, ca niste catuse, pe care era scris mesajul "100 de ani…