Cluj: ANA participă la UNTOLD cu activităţi de prevenire a consumului de droguri Specialistii Agentiei Nationale Antidrog (ANA) vor participa cu o serie de activitati la Festivalul UNTOLD, in perioada 9-12 septembrie, cu scopul prevenirii consumului de droguri.



"Avand in vedere numarul mare de participanti la acest eveniment, specialistii si voluntarii ANA din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Cluj vor derula, pe toata durata festivalului, o serie de activitati de prevenire a consumului de droguri si vor oferi informatii, in punctele de informare amplasate in perimetrul festivalului, cu privire la serviciile CPECA si la efectele

Sursa articol: agerpres.ro

