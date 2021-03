Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj a asigurat masurile de ordine și siguranța publica cu ocazia desfașurarii manifestațiilor de protest din 29 martie 2021, din municipiile Cluj-Napoca, Dej și Turda.

- Jandarmeria Romana anunta ca au fost date peste 200 de sanctiuni in urma protestelor organizate in 24 de localitati impotriva noilor restrictii anti-COVID. Pana la acest moment, au fost aplicate organizatorilor și participanților 219 sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 99.000 de lei,…

- Peste 200 de sancțiuni, in valoare de aproape 100.000 de lei, au fost date pana acum dupa protestele organizate azi-noapte in 24 de orașe din țara, printre care București, Cluj Napoca, Constanța și Timișoara.

- Jandarmii bucuresteni au aplicat, vineri, in urma protestului spontan al unor angajati ai Metrorex, 23 de sanctiuni contraventionale in valoare de 125.000 de lei. "Jandarmeria Capitalei a aplicat, pana in prezent, 23 de sanctiuni contraventionale in valoare de 125.000 de lei pentru nerespectarea…

- Jandarmii au dat patru amenzi in valoare de 10.000 de lei sindicaliștilor din Poliție care au protestat, miercuri, 24 februarie, in fața Palatului Cotroceni, pentru ca au folosit fumigene. Potrivit Jandarmeriei București, au fost aplicate patru amenzi organizatorilor protestului in valoare totala de…