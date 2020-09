Cluj: Aeroportul ''Avram Iancu'', primul din România care a obţinut ''Airport Council International Health Accreditation'' Aeroportul International ''Avram Iancu'' din Cluj-Napoca este primul din Romania si printre primele din Europa care a obtinut ''Airport Council International Health Accreditation'', in special pentru masurile anti COVID-19.



"Aeroportul International Avram Iancu Cluj este primul aeroport din Romania si de asemenea printre primele din Europa care a obtinut "Airport Council International Health Accreditation". Acreditarea a fost obtinuta ca urmare a implementarii masurilor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 si este o recunoastere internationala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul International „Avram Iancu“ din Cluj-Napoca este primul din Romania si printre primele din Europa care a obtinut „Airport Council International Health Accreditation“, in special pentru masurile anti COVID-19, potrivit Agerpres. „Aeroportul International „Avram Iancu“ Cluj este primul aeroport…

- „Vorbim de oameni care, daca ar trai, intr-o țara cum este Elveția, ar avea mult mai mulți ani de trait decat daca traiesc in Romania”, spune Vlad Mixich, expert in politici de sanatate la Observatorul Roman de Sanatate, intr-un interviu pentru Europa FM. Observatorul pentru Sanatate a facut și un…

- Dorel Sandesc considera ca mastile de protectie trebuie purtate, deoarece ne pot feri de formele grave ale virusului. Citeste si: Dr. Emilian Imbri: "Lucrurile se vor bloca la 2.000 de infectari pe zi. La acest numar de cazuri, vom fi cu apa la gat" "Din pacate, iata, vedem ca nu aplicam…

- ​Primele discuții arata ca trenurile dintre Gara de Nord și Aeroport ar putea circula la intervale de 50 de minute, fiindca vor fi puțini pasageri la început, spune Dan Costescu, președintele CFR Calatori. ”Daca noi vom fi lasați sa facem transportul vom avea grija ca aceasta cadența sa…

- Cluj-Napoca a fost desemnat printre primele sase orașe inovatoare din Uniunea Europeana, alaturi de Viena, Valencia, Espoo (Finlanda), Helsingborg (Suedia) și Leuven (Belgia), anunta primarul Emil Boc, pe pagina sa de Facebook.

- Aproape 4 la suta din populația țarii a capatat imunitate la COVID 19, arata ultimele date analizate de DSP-uri și Institutul de Sanatate Publica, dupa interpretarea analizelor a aproape 8.000 de romani. Intr-un interviu acordat Europa FM , ministrul Sanatații, Nelu Tatatru, spune ca, fața de primele…

- Romania are cea mai mare rata de infectare la 100.000 de locuitori din Europa, dar nici la testari nu sta foarte bine. Lista de așteptare la testarile la cerere se intinde acum pe 9 zile, plus 3 - 4 zile primirea raspunsului.Rata de infectare in Romania este de 10 - 12%, adica sunt 80 de bolnavi la…

- Rehizorul Tudor Giurgiu a declarat vineri, 31 iulie, la gala de deschidere a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca, ca, in cadrul evenimentului, filmul documentar ”Colectiv” va avea o proiecție speciala, saptamana viitoare.”Daca nu ati vazut filmul documentar romanesc…