- Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj Napoca au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut intre localitatile Feleacu si Valcele, judetul Cluj Napoca.Potrivit ISU Cluj, la fata locului, echipajele au gasit un autoturism iesit in afara partii carosabile."A rezultat o singura victima,…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puțin timp la un accident rutier petrecut intre localitațile Feleacu și Valcele. „La fața locului, echipajele noastre au gasit un autoturism ieșit in afara parții carosabile. A rezultat o singura victima, fiind vorba despre un barbat…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a produs pe strada Ciobanului, din cartierul clujean Manaștur. Conform primelor informații, accidentul s-a soldat cu ranirea unui tanar de 20 de ani, aflat pe o motocicleta. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit, de curand, la un…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit, de curand, la un accident rutier petrecut pe strada Ciobanului din municipiul Cluj-Napoca.„La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit o motocicleta și un autoturism avariate. Conducatorul…

- Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Avram Iancu din comuna Florești. „In accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitara, iar la fața locului s-au deplasat echipajele de la Punctul de Lucru Florești. Din…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit luni dupa-amiaza, la un accident rutier petrecut pe strada Oașului din Cluj-Napoca. In accident au fost implicate un autoturism și o motocicleta, rezultand o singura victima. Mai exact, este vorba despre motociclist, conștient și cooperant,…

- In urma cu cateva momente, pompierii clujeni au fost solicitați sa intervina pe Autostrada A3, pe direcția Gilau-Turda, unde un șofer a pierdut controlul autoturismului și a ieșit in afara parții carosabile. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit, alaturi de personal din cadrul Serviciului Salvamont Salvaspeo, pentru acordarea primului ajutor calificat și transportul cu mijloacele specifice a unui barbat, in varsta de aproximativ 80 de ani, aflat in drumeție in zona padurii Faget…