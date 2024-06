Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut in jurul orei 14:30, la intrarea in localitatea Livada, județul Cluj, dinspre Gherla. In urma incidentului o mașina a ajuns in șanț.Un echipaj SMURD se afla la fața locului pentru asigurarea masurilor necesare. Vom reveni cu detalii...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza in localitatea Rascruci, comuna Bonțida. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar in interiorul unuia dintre acestea s-a aflat o femeie. ”Aceasta nu era incarcerata, dar acuza diverse dureri. Astfel, pentru a nu agrava posibilele leziuni,…

- Un accident s-a produs aseara, in jurul orei 22:25, pe DN1C, in zona localitații Livada. Din primele informații, un barbat angajat in traversarea șoselei a fost lovit de o mașina. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit doua echipaje SMURD, pompierii, dar și polițiștii. ”La sosirea echipajului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe strada Aurel Vlaicu din Municipiul Campia Turzii. „Echipajele noastre au gasit la fața locului doua autoturisme avariate, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. O femeie…

- Un accident rutier s-a produs vineri dupa-amiaza, in jurul orei 13.30, pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Livada. Din primele informații, un autoturism marca Volkswagen, inmatriculat in Cluj, a ajuns in șantul de pe marginea drumului. foto primita de la Adrian La fața locului a intervenit…

- Noaptea trecuta s-a petrecut un accident rutier intre localitațile Scrind și Rachițele. Un conducator auto s-a rasturnat cu mașina in parau. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe DJ 108C, intre localitațile Scrind-Frasinet și Rachițele.…