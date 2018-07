CLUJ | ACCIDENT GRAV pe centura Vâlcele-Apahida! Un motociclist a ajuns la spital – FOTO Un grav accident de circulație, in care a fost implicat un motociclist, s-a produs astazi, puțin dupa ora 12:00, pe centura Valcele-Apahida. Conform primelor informații, un motociclist in varsta de 31 de ani din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa pe banda a II-a, dinspre Apahida spre Turda, a fost izbit in plin de un autoturism care circula pe prima banda, pe aceeași direcție de mers, și care ar fi incercat sa efectuze o intoarcere neregulamentara. La fața locului au intervenit de urgența polițiștii, un echipaj SMURD, dar și o ambulanța. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri de… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

