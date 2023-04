Stiri pe aceeasi tema

- Trei mașini și o motocicleta au fost implicate intr-un accident de circulație, sambata, in apropiere de localitatea Buru. La fața locului, pompierii au gasit un barbat intins pe carosabil!

- Trei persoane au ajuns vineri dupa-amiaza la spital, in urma unui accident rutier, produs pe șoseaua Gherla-Cluj, la Jucu. Apelul la 112 s-a dat in jurul orei 13.30 și au intervenit pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca cu doua autospeciale cu modul de descarcerare, o autospeciala de stingere și…

- Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit miercuri dimineața la un accident rutier petrecut intre localitațile Chiuiești și Magoaja. Conform ISU Cluj, in accident a fost implicat un singur autoturism, iar echipajele au gasit la fața locului doua persoane. ”In automobil se afla un barbat de aproximativ…

- Un barbat in varsta de 53 de ani a murit, dupa ce a fost prins sub un tractor intr-o zona forestiera din comuna Baisoara, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, potrivit Agerpres."Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au fost solicitati in…

- Un barbat de aproximativ 53 de ani și-a gasit sfarșitul sub tractorul cu care lucra la padure. Acesta a fost scos de sub utilaj de catre alte persoane, pana la sosirea echipajelor de pompieri. Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost solicitați in cursul zilei de ieri pentru a asista un barbat…

- FOTO: Accident rutier pe Autostrada A10 Aiud – Turda. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce doua mașini s-au lovit Un accident rutier s-a produs in noaptea de joi spre vineri pe Autostrada A10, intre Aiud și Turda. Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce doua mașini s-au lovit. Potrivit ISU Cluj,…

- Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit la un accident rutier petrecut pe DN1C, pe raza localitații Fundatura. Apelul de urgența a venit in jurul orei 8:45, iar la fața locului s-a deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare. In accident au fost implicate un autotren, un autoturism și…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe raza localitații Fizeșu Gherlii. Apelul de urgența a venit in jurul orei 10:15, iar la misiune au participat o autospeciala cu modul de descarcerare, precum și echipajul SMURD de la Punctul…