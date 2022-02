Cluj - Accident cu multiple victime. A fost implicat si un microbuz - VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica au avut loc, in aceasta dimineața, in Cluj, intre localitațile Nireș și Unguraș. In urma impactului dintre un microbuz școlar și un autoturism, mai mulți copii au fost raniți și au ajuns la spital. La fața locului au intervenit de urgența doua echipaje medicale care au oferit primul…

- Un accident de circulatie in care au fost implicate un microbuz scolar si un autoturism a avut loc, vineri dimineața, intre localitațile Nireș și Unguraș, din judetul Cluj. Doi copii si un adult au fost raniti si au ajuns la spital. Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit cu o autospeciala…

- Un microbuz de transport persoane, a fost implicat in aceasta dimineața intr-un accident de circulație, in urma caruia trei persoane au ajuns la spital. Conform ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit cu o autospeciala și un echipaj SMURD in urma unui accident rutier produs intre…

- Un autoturism si un microbuz scolar s-au ciocnit, vineri, in judetul Cluj, iar doi adulti si doi copii au avut nevoie de ingrijiri medicale. Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit, vineri, cu o autospeciala si un echipaj SMURD in urma unui accident rutier produs intre localitatile…

- „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit cu o autospeciala și un echipaj SMURD in urma unui accident rutier produs intre localitațile Nireș și Unguraș.Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 07.00, fiind alertat concomitent și un echipaj SAJ. La fața…

- Un microbuz școlar, care transporta elevi intre localitațile clujene Nireș și Unguraș, a fost implicat in aceasta dimineața intr-un accident de circulație, in urma caruia trei persoane au ajuns la spital. Conform ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit cu o autospeciala și un…

- Salvatorii de la ISU Cluj au luat parte in aceasta dimineeata la o intervenție in urma unui accident rutier in care a fost implicat și un microbuz scolar intre localitațile Nireș și Unguraș.

- Astazi, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Nasaud și Secției 6 Poliție Rurala Nasaud au intervenit la un accident rutier, produs pe Drumul Național 17C, intre localitațile Romuli și Fiad. Conform primelor verificari, un autoturism condus de un barbat de 36 de ani, din Romuli, a intrat in…