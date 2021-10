Stiri pe aceeasi tema

- Politistii clujeni, in colaborare cu cei din Bistrita-Nasaud, l-au retinut pe barbatul care a jefuit duminica o casa de schimb valutar din Cluj-Napoca, informeaza Agerpres . Politistii clujeni anunta ca au prins un barbat in varsta de 35 de ani, suspect in cazul infractiunii de talharie calificata savarsita…

- ,,In cursul acestei dupa-amiezi, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au depistat un barbat in varsta de 35 de ani, suspect in cazul infractiunii de talharie calificata savarsita la data de 17 octombrie a.c., intr-o casa de schimb valutar…

- Un barbat de 35 de ani este cel care a jefuit o casa de schimb valutar din cartierul Maraști duminica dupa-amiaza. „În cursul acestei dupa-amiezi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au depistat un barbat în…

- Polițiștii l-au prins pe autorul jafului eșuat de la casa de schimb valutar Macrogrup din cartierul Maraști.”In cursul acestei dupa-amiezi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au depistat un barbat in varsta de 35 de ani, suspect in cazul…

- O casa de schimb valutar din cartierul clujean Marasti a fost jefuita, duminica, de o persoana neidentificata deocamdata, care a folosit un spray iritant asupra angajatului societatii comerciale. „In jurul orei 15.30, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca o persoana…

- Vineri, 1 octombrie 2021, polițiștii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Alba au depistat și reținut un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Acesta a fost…

- Un barbat de 36 ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de talharie, lipsire de libertate și violare de domiciliu, pe numele caruia autoritatile din Ungaria au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de polițiștii din Bistrița-Nasaud. Ieri, 17 august, politistii Serviciului de Investigații…

- Un barbat de 36 ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de talharie, lipsire de libertate și violare de domiciliu, pe numele caruia autoritatile din Ungaria au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de polițiștii din Bistrița-Nasaud. Ieri, 17 august, politistii Serviciului de Investigații…