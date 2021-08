Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza, in jurul orei 14:50, pe DN 14 B, in afara localiții Teiuș. Doua persoane au fost ranite, dupa ce doua mașini s-au lovit. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este ingreunat pe DN 14 B, in afara localitații Teiuș, din cauza unui accident rutier, in care au…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marți dupa-amiaza pe A1 Sebeș-Sibiu, zona Saliște. Traficul rutier a fost deviat pe DN1. Accidentul s-a petrecut la km 268, in zona localitații Saliste, pe sensul de mers Saliste – Sibiu. Politiștii rutieri care s-au deplasat la fata locului…

- Un accident rutier s-a produs luni, in jurul orei 11:50, pe drumul național DN 1, pe raza comunei Unirea. Potrivit IPJ Alba, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Din primele informații, se pare ca in urma accidentului au fost inregistrate doua victime. foto: arhiva Citește ACCIDENT…

- Accidentul s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 4.40, pe un drum din Cluj, intre localitațile Viișoara și Triteni Colonie. Sapte oameni au ajuns la spital, dintre care un barbat descarcerat in stare mai grava, in urma impactului dintre o mașina și un microbuz, informeaza Agerpres.La fața locului,…

- O explozie s-a fi produs, vineri, la rafinaria Petromidia din Navodari. Primele informații arata ca cel puțin doua persoane au fost ranite. Din Corbu se observa flacarile unui incendiu violent izbucnit la Midia Navodari, iar primele informații arata ca o explozie s-ar fi produs la o instalație de la…

- O explozie s-ar fi produs, vineri, la Rafinaria Petromidia din Navodari. Primele informații arata ca cel puțin doua persoane au fost ranite. De asemenea, Raed Arafat se va deplasa de urgența la fața locului, anunța Antena3.

- Un microbuz cu calatori a lovit frontal un autotusim pe o șosea in apropierea orașului Galați. Mai multe persoane au primit ingrijiri medicale la fața locului, iar un barbat a fost transportat la spital, transmite Mediafax. Potrivit polițiștilor galațeni, accidentul rutier s-a produs pe DN…

- Un microbuz s-a rasturnat în aceasta dupa-amiaza pe E60, în zona localitații Copaceni. Din primele informații ar fi vorba de 8 persoane ranite, fiind detașate trei ambulanțe și o autospeciala de intervenții. Foto: Arhiva REVENIM CU…