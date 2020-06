Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din România vor încheia acest an scolar pe internet. Masura a venit sa protejeze populația României de raspândirea coronavirusului, dar nu ține seama de realitatea prezenta mai ales în mediul rural: un sfert din gospodariile din România nu au acces…

- In contextul actual, cel al pandemiei de Covid-19, școala a intrat și ea intr-un proces de adaptare, in așa fel incat elevii sa aiba acces la educație la distanța. Pentru a veni in sprijinul elevilor care nu au mijloacele tehnice necesare invațarii on-line, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, prin inspectorul…

- Mitropolia Clujului lanseaza o campanie de strangere de fonduri pentru achiziționarea de tablete pentru elevii defavorizați din Bistrița-Nasaud și Cluj. Acestea vor fi oferite copiilor cu ajutorul inspectoratelor școlare. Mitropolia Clujului continua sa sprijine locuitorii județelor Cluj și Bistrița-Nasaud.…

- Pentru a veni in sprijinul elevilor defavorizați, care nu au un minim necesar pentru a-și continua pregatirea școlara de acasa, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului lanseaza public, incepand din data de 4 mai 2020, apelul pentru campania: „Daruiește o tableta pentru o șansa la educație!”. Scopul…

- Oricine poate dona telefoane, tablete sau laptopuri, dar cu acces la internet, este asteptat sa o faca vineri, 15 mai, in intervalul 20,00-23,00, la Casuta Strumfilor, un atelier de creativitate si after school din Galati.

