Nu toata lumea s-a distrat de 1 Mai. Unii turdeni s-au ales și cu amenzi pentru ca au facut gratar in locuri nepermise, deși spun ei, nu sunt spații special destinate acestui scop. Administrația...

ASA CONS Romania SRL, producatorul turdean de elemente prefabricate din beton, a anunțat construirea unei noi unitați de producție la Turda, de 20.000 mp, in apropierea fabricii care funcționeaza in...

- Inca de primele ore ale dimineții, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei au surprins mai multe persoane cu domiciliul in alte localitați care depozitau deșeuri in amestec (carton, textile, deșeuri provenite din construcții, paleți și ferestre din lemn, plastice…

Potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial de catre Ministerul Educației, inscrierile la clasa pregatitoare pentru anul 2022-2023 au loc intre 11 aprilie și 10 mai 2022. In perioada...

Proiectul „Turdenii reduc risipa alimentara" iși propune o campanie de educare a populației locale și implementarea de masuri concrete de redus risipa alimentara in Turda in perioada 01.03.2022...

- Un numar de 700 de locuri au fost scoase la concurs pentru admiterea in scolile postliceale de jandarmi in aceasta sesiune de admitere, in cele doua unitati de invatamant ale Jandarmeriei Romane in care se formeaza subofiteri. Sunt alocate cate 350 de locuri pentru fiecare ...

- ADMITERE la școli MAI 2022: poliție, jandarmi și pompieri. Aproape 3000 de locuri, scoase la CONCURS ADMITERE la școli MAI 2022: poliție, jandarmi și pompieri. Aproape 3000 de locuri, scoase la CONCURS. PROBELE concursului Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a scos la concurs 2.880 de locuri pentru…

