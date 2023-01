Stiri pe aceeasi tema

- Noile vehicule de lupta pe care Ucraina le va primi din SUA, Franța și Germania arata o schimbare clara in mentalitatea liderilor occidentali in ceea ce privește armamentul pe care sunt dispuși sa il ofere Ucrainei, impactul acestora pe campul de lupta urmand a fi resimțit in mai multe feluri de forțele…

- Dmitri Rogozin, fostul șef al agenției spațiale ruse Roscosmos, i-a trimis ambasadorului francez in Federația Rusa o scrisoare in care a pus cu un fragment de obuz scos din corpul sau, cerand ca schija sa-i fie predata președintelui Franței, Emmanuel Macron, informeaza RIA Novosti. Oficialul rus a acuzat…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inregistrat o crestere de 1,2%, aproape toate sectoarele fiind in teritoriu pozitiv. Indicele bancar european a consemnat cea mai mare crestere, de 2,4%, in timp ce actiunile companiilor din sectorul petrol si gaze au contrazis tendinta pozitiva a pietei, incheind sesiunea…

- Presedintele Consiliului Concurentei , Bogdan Chiritoiu, admite ca, la nivel european, exista o oarecare ingrijorare legata de interventia statelor in economie, mai ales ca "nu toata lumea are resursele Germaniei sau Frantei". Bogdan Chiritoiu considera ca ajutoarele de stat acordate de Romania au fost…

- Karim Benzema (34 de ani), atacantul naționalei Franței, s-a accidentat la antrenamentul de sambata și ar putea rata Campionatul Mondial Balonul de Aur nu va juca in primul meci, cel cu Australia (marți, ora 21:00), noteaza L'Equipe. Francezii se tem insa de ce e mai rau, și anume ca Benzema nu va fi…

- Este nevoie grabirea masurilor pentru uniunea piețelor de capital din UE, mai ales pentru finanțarea tranziției verde și digitale, transmit guvernatorii bancilor centrale ale Germaniei și Franței, scrie Reuters.

- Armata franceza a inceput marti, la Mourmelon-le-Grand (nord-est), incarcarea pe trenuri internationale a 13 tancuri Leclerc care vor ajunge la baza militara Cincu din Romania pentru a intari flancul estic al NATO, relateaza AFP. Aceasta incarcare este ‘ultima etapa dintr-o operatiune logistica complexa,…

- Președintele Emmanuel Macron a anunțat subvenții mai mari pentru familiile cu venituri modeste pentru a cumpara vehicule electrice (EV) și a insistat pentru o producție locala mai mare la Salonul Auto de la Paris de luni (17 octombrie). „Ceea ce conteaza pentru noi este ca atunci cand vom sprijini și…