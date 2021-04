Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, anunta ca anul acesta de 1 Mai cluburile de pe litoral nu vor fi deschise. „In ceea ce priveste petrecerile din cluburi, sigur ca in aceasta perioada aceasta activitate este restrictionata si avem, in functie de indicele la mia de locuitori, stim pana la ce…

- Liderul PSD , Marcel Ciolacu, spune ca va discuta cu social-democrații daca se impune o moțiune simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, in urma crimelor din Onești, dar ca in opinia sa in acest caz nu ar trebui ceruta imediat demisia ministrului. Ciolacu i-a reproșat lui Bode doar ca a…

- ”Sunt de acord cu domnul ministru, totusi, de luni pana miercuri e o perioada cam lunga de timp, ar fi trebuit aceste masuri luate imediat. Noi vorbim de un minister operativ, unde informatiile pot fi solicitate de la o ora la alta. Nu sunt adeptul ca, in acest moment sau intr-un astfel de caz, imediat…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, joi, ca Centrul Chinologic al Politiei Romane de la Sibiu instruieste caini pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2. Pregatirea a inceput inca de anul trecut, rezultatele urmand a fi prezentate in curand. ”Caini antrenati…

- Decizie a ministrului de interne, Lucian Bode Ministrul de interne, Lucian Bode. Foto: Arhiva/ mt.gov.ro. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat astazi ca a dispus înlocuirea adjunctului poliției capitalei, Radu Gavriș, din postul de coordonator al activitaților de prevenire și…

- „Am agreat ca vom face tot posibilul ca examenele nationale sa se deruleze predictibil, la datele la care sunt planificate. Am stabilit ca examenele nationale sa se deruleze cu prezenta fizica, pentru a asigura relevanta acestor examene nationale. Avand deja doua puncte fixe, este foarte posibil sa…