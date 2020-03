Stiri pe aceeasi tema

- O alta masura luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Argeș, in contextul epidemiei de coronavirus, este limitarea numarului de persoane in spațiile publice inchise. ”Cluburile, discotecile, spațiile de recreere, unde participa peste 200 de persoane, trebuie sa ceara aviz…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis interzicerea evenimentelor publice cu mai mult de 1.000 de persoane. Totodata, autoritatile au decis ca pentru fiecare eveniment cu mai putin de 1.000 de participanti sa se solicite avizul Directiei de Sanatate Publica, ce va fi emis in urma unei…

- Tot atunci ISU anunța: ”Echipa CBRN – Detasam. de Pompieri Reșița, continua operațiunile de ridicare a mercurului și asigurarea masurilor de siguranța a locatarilor din scara de bloc afectata. Nu a fost necesara evacuarea locatarilor”. Mai mult, se pare ca nici macar nu au fost testați locatarii acelui…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat ca, daca se va gasi o alta locatie pentru Centrul de carantina din Bucuresti unde sunt duse persoanele suspecte de infectare cu coronavirus, acest centru poate fi mutat. El a precizat insa ca, in prezent, centrul a fost verificat…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș a facut publice mai multe masuri pe care sa le luați in ceea ce privește controlul și prevenirea infecției cu noul Coronavirus (COVID-19). Cei de la DSP Timiș va recomanda sa respectați unele reguli simple care va pot ține departe de o posibila infecție cu noul…

- Un bloc de locuințe situat pe strada Fagului din cartierul sucevean Burdujeni va fi inchis, din cauza condițiilor precare de igiena. Masura a fost dispusa in timpul unui amplu control efectuat in imobil ieri, in intervalul orar 06.00-08.00, de polițiști, impreuna cu lucratori de la Direcția de Sanatate…

- In ședința Comitetului pentru Situații de Urgența ce a avut loc luni, 10 februarie, autoritațile au aprobat in unanimitate ca tabara școlara de la Arbanași, aflata in prezent in conservare, sa serveasca drept locație pentru eventualele situații excepționale care ar putea aparea in care spitalele din…

- Cursurile vor fi suspendate, marti, in corpurile de cladire de la Liceul Teoretic „Adam Muller Gutenbrun” din Arad afectate in urma actiunii de deratizare si dezinsectie, urmand ca DSP sa dispuna masuri de curatenie si sa se faca verificari la firma care a facut lucrarea si la scoala.…