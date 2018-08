Stiri pe aceeasi tema

- Nimes, promovata in Ligue 1 dupa 25 de ani, a raspuns cu umor la zvonul ca ar fi unul dintre cluburile care l-ar urmari pe fostul atacant al Barcelonei, in varsta de 37 de ani. Nimes se intoarce in Ligue 1 dupa un sfert de secol, iar conducatorii sai au mult umor. ...

- Clubul francez Olympique Marseille va fi exclus din cupele europene in cazul in care va fi din nou implicat in incidente provocate de suporterii sai in urmatoarele doua sezoane, a anuntat, miercuri UEFA, care a decis ca echipa din Hexagon sa dispute

- Kylian Mbappe este cel mai tanar jucator care are cel mai mare salariu pentru varsta sa. El va primi anual suma de 20,5 de milioane de euro de la echipa PSG cu care a semnat un contract. Transferul sau de la AS Monaco a valorat 180 de milioane de euro. Performanta sa de la Fifa World Cup a fost una…

- Fundasul Adil Rami si-a anuntat retragerea de la nationala de fotbal a Frantei, la putin timp dupa ce aceasta a castigat Cupa Mondiala 2018, invingand cu 4-2 Croatia in finala de la Moscova, relateaza presa din Hexagon. Singurul jucator de camp care nu a fost folosit niciun minut la acest Mondial de…

- Mijlocasul Patrick Petre este primul jucator nou care s-a alaturat lotului iesean in cantonamentul de la Cheile Gradistei. Jucatorul de 22 de ani a facut deja jonctiunea cu echipa in stagiul montan si va semna in zilele urmatoare cu CSM Poli Iasi

- Liga Profesionista de Fotbal din Hexagon (LFP) a vandut drepturile TV pentru meciurile din Ligue 1 pentru 1,153 de milioane de euro pe an, in periodada 2020-2024. O suma record si o crestere de aproape 60% fata de perioada 2016-2020, cand au fost cedate pentru 726,5 milioane de euro pe an. Marele castigator…

- Atletico Madrid a reu"it sE ca"tige trofeul Europa League. }n marea finalE disputatE la Lyon, echipa spaniolE a trecut de Olympique Marseille, scor 3-0. Eroul forma:iei din capitala Spaniei a fost un francez.