Cluburi amendate la Timișoara pentru că au dat muzica prea tare Polițiștii locali au facut mai multe controale la localurile din oraș pentru a vedea cat de tare depașește muzica lor decibelii legali. Agenții au vrut sa vada in ce masura sunt deranjați de galagie timișorenii care locuiesc in apropierea cluburilor. De la inceputul sezonului estival și pana in prezent cele mai multe probleme au fost […]

