Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Constanta se reuneste in sedinta ordinara pe 30 septembrie a.c.Pe ordinea de zi se afla si un proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei municipiului Constanta, initiat de primarul Vergil Chitac.Potrivit proiectului, prin referatul…

- Bataia de joc la CSM Corona Brașov, clubul orașului, continua, sub coordonarea primarului userist Allen Coliban! Acesta i-a prezentat pe Alexandru Dedu și echipa acestuia intr-o conferința de presa organizata saptamana trecuta , in contextul in care abia azi, in ședința ordinara a Consiliului Local…

- Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare comunica: 1. Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare dezaproba și descurajeaza in mod vehement orice tip de implicare a copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de invatamant in strangerea si/sau gestionarea fondurilor.…

- Joi, 18 august 2022, la sediul CJ Valcea, s-a incheiat primul contract deactivitate sportiva din cadrul Clubului Sportiv Valcea-1924. In prezența președintelui CJ Valcea, Constantin Radulescu, a noului președinte al Clubului Sportiv Valcea-1924, Bogdan-Alexandru Pistol, a colegilor consilieri județeni,…

- Un elev a fost declarat repetent in anul scolar 2019-2020, ca o consecinta a declararii situatiei de "corigent" la 3 discipline scolare, respectiv "limba romana", "limba engleza" si "matematica". Instanta a anulat decizia luiata de profesori de a-l lasa pe elev repetent. A criticat faptul ca nu s-a…

- Primaria Tulcea face precizari importante despre locurile de parcare. Institutia a facut un anunt cu privire la atribuirea de locuri de parcare zona Dallas, ANL Cocor si ANL DedemanAnuntul Primariei Tulcea Avand in vedere prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a Sistemului de Parcari…

- ANUNȚ PUBLIC Prin Anunțul public nr. 140/CLM/28.06.2022, a fost pus in dezbatere publica proiectul de hotarare nr.129 din 28.06.2022 pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcarilor publice pe domeniul public al municipiului Buzau aprobat prin…

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: PROIECT DE HOTARARE 129 din…