Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul sarb Dejan Mudresa si echipa feminina de baschet FCC Baschet Arad au ajuns, miercuri seara, la un accord privind rezilierea, pe cale amiabila, a relatiilor contractuale valabile pentru sezonul 2019-2020, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial.

- Conducerea clubului FC Arges si antrenorul Nicolae Dica au ajuns la o intelegere pentru rezilierea contractului pe cale amiabila. Oficialii gruparii din Trivale au mai reziliat tot pe cale amiabila si contractele colaboratorilor lui Nicolae Dica: secundul Alin Popescu, antrenorul cu portarii, Razvan…

- Conducerea Handbal Club Dobrogea Sud a anuntat, joi, despartirea de antrenorul Zvonko Sundovski, considerand ca echipa are nevoie de un soc, avand in vedere ca formatia de la malul marii are cinci infrangeri in campionat si o singura victorie, potrivit news.ro.HC Dobrogea Sud a transmis joi,…

- Clubul AFC Hermannstadt a reziliat marti in conditii amiabile contractele cu antrenorul secund, Catalin Munteanu, si cu preparatorul fizic, italianul Alessandro Cittadino, a anuntat intr-un comunicat de presa gruparea sibiana.

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, sustine ca presedintele Igor Dodon, premierul Maia Sandu si speakerul Zinaida Greceanii au incalcat Constitutia cand au decis sa contrasemneze noul acord de guvernare al Blocului ACUM cu Partidul Socialistilor. Liberalul e de parere ca asemenea documente nu pot fi semnate…

- Clubul de fotbal Sporting Lisabona a anuntat marti ca s-a despartit de tehnicianul olandez Marcel Keizer, ce antrena echipa din noiembrie anul trecut, scrie presa internationala.Sporting este pe locul 5 in campionat dupa patru etape.

- Incepand de astazi, atacantul francez Hamidou Keyta nu mai este jucatorul formatiei FC Viitorul.Conducerea clubului constantean si jucatorul in varsta de 24 de ani au ajuns la un acord pentru rezilierea pe cale amiabila a contractului.FC Viitorul ii ureaza succes in cariera, se arata pe site ul oficial…