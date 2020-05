Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Dynamo Dresda a anuntat, joi, ca unul dintre jucatorii sai a fost testat pozitiv cu coronavirus. Testele s-au facut miercuri, anunța news.ro.In afara jucatorului, a fost testata pozitiv si o persoana considerata contact de categoria I (contact apropiat) al unui membru al stafului tehnic.…

- Potrivit unui comunicat al SC APA CTTA SA ALBA, toți angajații instituției, din tot județul, au fost testați pentru noul coronavirus, in urma unei colabarari cu DSP Alba, iar rezultatele testelor au fost negative pentru toata lumea. La inițiativa societații noastre, SC APA CTTA SA ALBA, am achizițonat…

- Clubul Sepsi Sfantu Gheorghe a anuntat, sambata, ca testele pentru depistarea coronavirusului, facute jucatorilor echipei din Liga I si stafului tehnic, au avut rezultate negative, potrivit news.ro.“Avem vesti bune: dupa efectuarea examenelor medicale la care au fost supusi toti jucatorii…

- Toti jucatorii Universitatii Craiova si stafful tehnic au efectuat teste pentru COVID-19. Toate rezultatele au fost negative. Clubul din Banie a facut anuntul pe pagina oficiala de Facebook. Universitatea...

- Au venit rezultatele testelor facute angajaților Ambulanței Dej! Din fericire, toate sunt negative. Va reamintim, intreg personalul Ambulanței Dej a fost testat, dupa ce in urma cu doua zile un ambulanțier in varsta de 64 de ani a fost confirmat pozitiv. Ieri s-au recoltat probele celor peste 20 de…

- Zece nou-nascuți la Spitalul Municipal Timișoara au fost depistați ca fiind pozitivi pentru COVID-19. Ministrul Sanatații a cerut demararea unor anchete epidemiologice. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, din primele informații, la spitalul municipal au fost recoltate probe de la 49 de mame…

- Informații de ultima ora de la Spitalul de Urgența din Sfantu Gheorghe. Testele COVID-19 facute angajatilor Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dupa confirmarea unui caz in randul cadrelor medicale, sunt negative, a anuntat, duminica seara, conducerea institutiei."Va informam…

- Exista o mare nervozitate printre parlamentari in aceste ore. Testele facute ieri mai ales in zona parlamentarilor PNL și nu numai nu au sosit nici la aceasta ora in condițiile in care li s-a promis inițial ca vor fi gata in 7 ore.Vezi și: Declarație incalificabila a ministrului Sanatații.…