Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Minescu, din comuna damboviteana Picior de Munte, se lauda ca nu a mai realizat nimeni ceva asemanator. Spune ca micul aparat de racire, care are doar 15 cm inaltime, produce curent de 2.20, cu ajutorul unei inventii a lui.

- Primul efect concret al intalnirii la Runcu intre proprietarul Cabanei Leaota, asociațiile iubitorilor de munte și autoritați este acordul deținatorului Post-ul Un mic pas spre salvarea Cabanei Leaota! Proprietarul permite Asociației Om pe Munte sa igienizeze cladirea apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- F. T. In perioada 1 – 30 iunie a.c., reprezentanti ai directiilor silvice, impreuna cu politisti si jandarmi, au organizat mai multe acțiuni și controale in fondul forestier si in locuri de depozitare sau comercializare a materialului lemnos. In acest context, au fost efectuate controale la societati…

- Satenii care au asistat de pe mal la momentul in care podul dintre localitatile brasovene Comana si Crihalma a fost luat apele Oltului au comentat amuzati evenimentul. Unii s-au aratat suparati ca au ajuns prea tarziu si n-au filmat tot, altii vor sa adune fierul ramas dupa distrugerea podului.

- Doi tineri targovișteni au gasit un cal in agonie pe DN 71 in localitatea Contești, sat Balteni. Animalul era pe Post-ul Cal furat, gasit cu gatul taiat și un picior rupt. Doi tineri au facut eforturi sa il salveze apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un șofer in varsta de 60 de ani a adormit la volan pe DN 72, in interiorul localitații Picior de Post-ul PICIOR DE MUNTE: Un barbat a adormit la volan. Trei persoane au ajuns la spital apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Canalizarea din Straja, inagurata la finalul anului trecut, este aproape nefuncționala din cauza ploilor torențiale care au format viituri. Doua capace de canal furate, in munte, iar in canalizare au ajuns tot felul de resturi care au infundat canalul colector. „Este o zona de mijloc, unde…

- Luiza Radulescu Pintilie Aproape cinci mii de familii din Prahova au trait, astazi, mari emotii in asteptarea rezultatelor obtinute de absolventii clasei a VIII-a la examenul de Evaluare Nationala. Chiar daca site-ul Ministerului Educatiei Nationale a „cazut” de cateva ori in cursul diminetii…