- Ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, Ion Stefan, a semnat astazi contractul de finantare, prin Programul Operational Regional, pentru proiectul "Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi - Dancu". Proiectul, in valoare de 104.022.631.88 lei, va fi realizat in 36 de luni si…

- Romania va investi 2,5 miliarde de euro pentru reabilitarea intregii infrastructuri de irigatii, din cele 33 de miliarde de euro care vin de la Uniunea Europeana, 1,1 miliarde de euro vor merge catre infrastructura de desecare si drenaj, iar 2,1 miliarde de euro pentru combaterea eroziunii solului,…

- Program de dotare a sistemului national de urgenta Ministrul de interne Marcel Vela a anuntat joi seara, dupa sedinta de guvern, un urias program de dotare a sistemului national de urgenta. Dintr-o finantare de 3,2 miliarde de lei din fonduri europene se vor achizitiona, între…

- E cert, aceasta perioada este fara precedent pentru fiecare dintre noi. Dar cum orice criza da tonul lucrurilor facute „pentru prima oara” si noi avem parte zilnic de premiere, de activitati pe care invatam sa le facem altfel. Fuckup Nights Romania da drumul camerei si microfonului si isi invita comunitatea…

- 930 de persoane nu au respectat in ultimele 24 de ore restrictiile Arhiva foto: MAI. Circa 930 de persoane nu au respectat, în ultimele 24 de ore, masura privind restrictionarea circulatiei, jandarmii aplicând, la nivel national, sanctiuni totale de 1.989.550 lei. Peste…

- Pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 157 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate…

- Starea de urgenta instituita in Republica Moldova la mijlocul lunii martie si restrictiile de circulatie au stopat activitatea unor institutii de stat, insa nu si activitatea sistemului judecatoresc.

- Dintr-o stire dramatica am scos partea buna: niciun cadru medical nu este infectat in judetul Prahova, sei situatia la nivel national este grava. Poate este si rezultatul organizarii stricte, care cumva sacrifica pacientii, in anumite cazuri, dar se pare ca este solutia cea mai buna in acest moment. …