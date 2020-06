Stiri pe aceeasi tema

- ​USR vrea extinderea votului prin corespondența și la alegerile locale, deputatul Stanciu Viziteu facând apel la celelalte partide sa susțina un astfel de proiect. „Fac apel sa susținem împreuna votul prin corespondența la alegerile locale. Valul doi al epidemiei de coronavirus…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) au discutat, miercuri, sesizarea privind Legea referitoare la prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale.Judecatorii CCR au amanat un verdict pe aceasta sesizare. In aprilie, liderul deputatilor PNL, Florin Roman, anunta…

- Schema de sprijin, de garantare a creditelor pentru companiile mari, dupa modelul IMM Invest, urmeaza sa fie adoptata prin ordonanta de urgenta in sedinta de guvern de saptamana viitoare, a afirmat joi seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, potrivit Agerpres. "Este vorba despre o schema…

- Asociatia Romana pentru Cultura, Educatie si Normalitate (ARCEN) propune autoritatilor locale extinderea spatiilor de recreere din Capitala, initiativa inaintata spre dezbatere publica.

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat acordarea unui ajutor financiar pentru fermieri și procesatori, in suma forfetara. Valoarea maxima a sprijinului financiar va fi de 5.000 de euro pentru fiecare fermier și de 50.000 de euro pentru fiecare procesator. Acești bani sunt in completare la sumele…

- Cați bani primesc de la stat fermierii care angajeaza tineri in agricultura. Suma lunara poate junge pana la 1.000 lei Programul pentru angajarea tinerilor in agricultura beneficiaza in acest an de un milion de lei, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "În şedinţa…

- Seceta, inghețurile de primavara si pandemia au afectat grav sectorul agrar. Mai multe asociații de agricultori din tara solicita, intr-o scrisoare adresata autoritaților, evaluarea de urgenta a situației, calcularea pagubelor suportate, dar si identificarea unor masuri

- Miercuri, 15 aprilie 2020, Senatul Romaniei a aprobat in plen o modificare legislativa a Legii Apelor care permite utilizarea gratuita a apei din puțurile forate in camp pentru irigații. Propunerea de modificare a legii ii aparține senatorului PSD Marian Pavel. Conform propunerii, fermierii vor fi scutiți…