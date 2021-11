Clubul Fermierilor Români a obținut prelungirea termenului de accesare a Submăsurii 17.1 Clubul Fermierilor Romani a facut demersuri catre MADR, AMPNDR și AFIR pentru prelungirea perioadei de depunere a cererilor pentru Submasura 17.1 pana la 16 decembrie 2021, avand in vedere consultarile cu fermierii și solicitarile acestora de extindere a termenului anunțat. Simplificarea ghidului AFIR pentru Submasura 17.1 in 2020 a condus la creșterea cererilor depuse de fermieri anul trecut și a demonstrat interesul crescut al fermierilor pentru accesarea acestui program. Anul trecut consideram ca programul derulat de autoritați și-a atins scopul de a crește numarul fermierilor care acceseaza… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

