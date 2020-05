Stiri pe aceeasi tema

- Spitale din Ramnicu Sarat si Braila vor prelua din bolnavii COVID 19 din judetul Vrancea, potrivit news.ro.Potrivit unor surse medicale, din judetul Vrancea ar urma sa ajunga vineri la Ramnicu Sarat 30 de bolnavi cu COVID-19, iar la Braila sunt asteptate 20 de persoane contaminate. Citește…

- Selectionerul Olandei, Ronald Koeman, care a fost supus, duminica, unei interventii chirurgicale la inima, a fost externat joi, potrivit news.ro."Mi-a fost frica week-end-ul trecut. Pentru mine, dar mai ales pentru familia si prietenii mei. Dar astazi ma simt din nou bine si ma simt ca pestele…

- Dupa vizitele de la Uzina Dacia Mioveni și Uzina Ford Craiova, premierul Ludovic Orban le recomanda romanilor sa cumpere mașini fabricate in Romania, mai ales in contextul pandemiei de coronavirus.Citește și: Ion Cristoiu prezinta cele 'doua instituții care nu s-au lasat șantajate de regimul…

- Pacientul a facut febra, iar medicii au hotarat ca trebuie sa i se faca testul pentru coronavirus. I-au fost recoltate probe a doua zi, insa rezultatele au venit foarte tarziu, adica abia miercuri, dupa cinci zile: testul este pozitiv.

- Campionatul de fotbal al Spaniei ramane suspendat pana la noi ordine, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat federatia si liga spaniole, anunța news.ro."Competitiile profesioniste de fotbal sunt suspendare pana cand autoritatile vor considera ca se pot relua fara a exista vreun risc…

- Suntem in plin razboi cu un dusman perfid. Nu o spun eu, o spun specialistii epidemiologi. Ei stiu cel mai bine. Fiecare dintre noi suntem soldati in acest razboi. Si ar trebui sa ne comportam ca atare. Soldatii de elita sunt medicii, angajatii din sistemul de sanatate in general, angajatii Ministerului…

- Liderii celor mai importante instituții din Alba, subordonații lor dar și angajații unei firme mari din Sebeș, pot respira ușurați. Testul pentru ministrul Transporturilor, Lucian Bode, este NEGATIV. Vestea buna a fost facuta publica chiar de el, pe facebook. Postarea lui Lucian Bode: ”In urma veștilor…

- Bogdan Hutuca anunta ca a decis sa se testeze dupa ce colegul sau senatorul PNL de Constanta, Vergil Chitac, a iesit pozitiv la testul pentru coronavirus.Huțuca era suspect de virus, dupa ce a intrat in contact cu senatorul depistat pozitiv.Vineri, toata conducerea PNL s-a izolat la domiciliu in frunte…