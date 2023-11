Clubul de presa atrage atenția supra sancțiunilor acordate posturilor de televiziune și de radio in perioada pandemiei Covid. In acest sens, membrii Consiliului de Onoare solicita CNA-ului ”sa-și recunoasca partea de vina, sa-și asume in mod public greșelile și sa demonstreze ca este capabil sa repare ce a stricat acolo unde mai e ceva de reparat”. ”In intreaga perioada scursa de la declanșarea pandemiei COVID, reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului au monitorizat la sange posturile de radio și de televiziune, sancționandu-le, uneori cu o duritate maxima, pentru abateri de la linia…