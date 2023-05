Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de Presa solicita Parlamentului și Guvernului Romaniei sa se opuna prin toate mijloacele adoptarii „Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru serviciile mass media in cadrul pieței interne (Legea europeana privind libertatea mass-media)…

- Se propune interzicerea folosirii țigarilor electronice in spațiile publice. Inhalarea voluntara a emisiei rezultate in urma utilizarii unui produs din tutun incalzit si a vaporilor emisi de o tigareta electronica ar putea fi asimilata fumatului, potrivit unui proiect de lege initiat de senatorul PSD…

- Inhalarea voluntara a emisiei rezultate in urma utilizarii unui produs din tutun incalzit si a vaporilor emisi de o tigareta electronica ar putea fi asimilata fumatului, potrivit unui proiect de lege initiat de senatorul PSD Adrian Streinu Cercel si de senatorul neafiliat Ion-Dragos Popescu, informeaza…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat ca are mandat din partea Executivului pentru a trimite la Bruxelles documentul privind renogocierea unor jaloane si investitii din PNRR, care va fi trimis Comisiei Europene, pana pe 30 aprilie, iar prin masurile pe care Guvernul…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la runda de suplimentare a fondurilor Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare – IDA20 printr-o subscriptie voluntara in valoare de 20.600.000 lei. Plata aferenta acestei subscriptii urmeaza a fi efectuata in transe inegale…

- Legea stabileste masurile premergatoare, conditiile si procedurile referitoare la introducerea si prelucrarea in Sistemul Informatic National de Semnalari, denumit in continuare SINS, a semnalarilor de interes national, in aplicarea la nivel national a anumitor prevederi cuprinse in urmatoarele regulamente…

- Candidatii pentru admiterea in invatamantul universitar se vor putea inscrie online, pe o platforma unica digitala, la nivel national, prevede o propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 depusa la Camera Deputatilor, aflata in consultare publica, informeaza AGERPRES…

- Germania a format o alianta cu Italia si unele tari din Europa de Est, intre care si Romania, care se opun renuntarii treptate la vehiculele cu motoare cu ardere interna din 2035 si doresc sa faca propria lor propunere, transmite Reuters. Ministrii Transporturilor din Republica Ceha, Germania, Italia,…