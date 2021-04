Clubul care și-a anunțat clienţii că pot achita cu criptomonede Clubul de noapte „E11even” din Miami, care functioneaza 24 de ore din 24 sapte zile pe saptamana, și-a anuntat clientii ca isi vor putea achita nota de plata in criptomonede. Astfel, acesta devine singurul local din SUA care propune acest lucru, potrivit EFE. „E11even se mentine mereu in avangarda, iar criptomoneda este aici pentru a ramane, credem noi“, noteaza intr-un comunicat Dennis DeGori, fondator si director executiv al clubului din Miami. Potrivit comunicatului, decizia intervine dupa ce mai multe companii tehnologice s-au mutat in Miami si aspira ca “E11even” sa devina noul ‘hub’ tehnologic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Lucian Blaga” (ULB) din Sibiu va fi prima universitate din Romania care va permite plata taxelor pentru admiterea din acest an intr-o moneda virtuala. Criptomoneda in care se vor putea efectua plațile va fi EGLD, dezvoltata de startup-ul sibian Elrond. Decizia ca ULB Sibiu sa admita plata…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a imbunatatit, semnificativ, estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 6%, iar in Europa va fi devansata doar de Spania, care va inregistra o crestere economica de 6,4%, arata cel mai nou raport al institutiei…

- Începând de astazi, 18 martie 2021, clienții Bancii Transilvania și ai CEC Bank pot iniția plați extrem de simplu între doua conturi deschise la aceste banci, utilizând doar numarul de telefon mobil al beneficiarului plații, prin intermediul serviciului AliasPay, dezvoltat și…

- Beans&Dots Specialty Coffee Shop a implementat in premiera modul de plata oferit de Netopia Payments, dandu-le astfel clienților sai posibilitatea de a plati cu Bitcoin sau eGold produsele achiziționate din magazinul virtual beansanddots.ro Disponibilitatea acestei tehnologii de ultima ora completeaza…

- In prima zi de primavara FinComBank a lansat in premiera pe piața Republicii Moldova noul Depozit „AVANS Fix”, care prevede plata dobanzii IN AVANS! FinСomBank continua sa-și surprinda clienții cu cele mai inovative și comode soluții aferente produselor și serviciilor bancare, destinate persoanelor…

- Criptomoneda a urcat duminica pana la 49.714 dolari pe unitate, ulterior fiind tranzactionata la 48.700 de dolari pe unitate. Bitcoin a avansat in acest an cu aproape 70%. Dupa ce mult timp au fost evitate de firmele financiare traditionale, bitcoin si alte monede virtuale par sa intre tot mai mult…

- Sistemul de democrație directa al Elveției va fi pus din nou la incercare. De data aceasta cu un referendum, a carui data nu a fost inca stabilita, și care vizeaza puterea guvernului de a impune blocaje și alte masuri restrictive pentru a incetini pandemia Covid-19, informeaza WSJ. Grupul Prietenii…

- Sistemul parcarilor publice cu plata a intrat oficial in vigoare de astazi, 18 ianuarie, in municipiul Alba Iulia. Doua saptamani nu vor fi date amenzi, insa șoferii care parcheaza pe locurile marcate ca parcare publica și nu platesc taxa risca sa primeasca avertisment. Din 1 februarie, vor fi aplicate…