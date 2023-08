Stiri pe aceeasi tema

- ,,In mai 2023, Premierul Ciolacu a promis in fața a peste 300 de antreprenori romani, reuniți in cadrul Summitului anual al RBL, ca anul acesta nu se va atinge de taxe. Ni s-au promis stabilitate și, mai ales, predictibilitate fiscala. Trei luni mai tarziu suntem in mijlocul unei furtuni cu masuri peste…

- Potrivit noilor date de la Deutsche Rentenversicherung, disponibile pe meine-pension.de, peste 2,9 milioane de pensii au fost platite pensionarilor cu pașapoarte non-germane anul trecut.Cea mai mare parte a fost in jur de doua milioane de pensii pentru limita de varsta. Aproximativ 189.200 de pensii…

- Programul de guvernare Ciolacu iși asuma obiectivul ca „romanii sa nu mai fie sclavii moderni ai Europei“ și promite 500 de euro salariu minim. „Adevarul” a analizat programul cu specialistul in resurse umane Doru Șupeala.

- Lupta guvernului cu pensiile speciale ia aspecte dramatice. Mai usor ar fi de majorat salariile si pensiile mici decat sa le micsoreze pe cele mari. Se invoca principiul potrivit caruia un drept castigat nu se poate lua, nu se poate anula. Aceasta lupta teribila, mai grea decat lupta lui Alexandru…

- Acordarea de granturi si de facilitati fiscale pentru romanii din diaspora care vor dori sa se intoarca in tara si sa investeasca in unitati de productie in Romania. La asta se gandesc acum parlamentarii, care spun ca vor continua finantarea Programului Start-Up Nation Diaspora, prin sustinerea romanilor…

- Guvernul federal de la Berlin și autoritațile locale iau in calcul introducerea de controale la toate granițele Germaniei, scrie ziarul Bild, care a intrat in posesia unui document ce ar urma sa fie discutat maine la o conferința dedicata migrației, convocata la Berlin de cancelarul Olaf Scholz,…

- Angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul de reforma privind pensiile speciale nu s-a discutat in coalitia de guvernare, dar este o posibilitate care se poate analiza, a declarat, marti, vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR.Intrebat la Parlament daca este de acord cu ideea asumarii raspunderii…