La 15 luni distanta de la prima versiune, Clubhouse renunta la sistemul de acces pe baza de invitatie si primeste, acum, utilizatori in urma unui proces normal de inscriere. Pe lista de asteptare, unde s-au inscris cei care doreau sa obtina acces, dar nu aveau o invitatie, se afla in jur de 10 milioane de oameni. Acestia vor fi primiti treptat, in perioada urmatoare. Mai bine pozitionati sunt utilizatori noi, care isi vor face acum cont, fara sa fi cerut acces anterior. Acestia vor putea intra in retea imediat dupa crearea contului. Sistemul de invitatii a ajutat platforma sa adauge utilizatori…