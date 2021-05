Clubhouse ajunge în cele din urmă pe Android Aplicația de chat-room doar pentru audio Clubhouse a fost subiect de discuție inca de la inceputul acestui an, dar marele dezavantaj a fost ca era limitata doar la iOS. Spunem „a fost”, deoarece compania a lansat in cele din urma o versiune beta pentru Android. „Astazi suntem incantați sa impartașim ca aplicația Clubhouse pentru Android va incepe imediat sa se lanseze in versiunea beta”, a remarcat echipa intr-o postare pe blog. Dar, din pacate, lansarea beta este disponibila doar in SUA pentru moment. „Vom incepe treptat, cu SUA astazi, urmata de alte țari vorbitoare de limba engleza și apoi… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a lansat functia Spaces, care permite utilizatorilor sa intre in camere virtuale in care pot purta conversatii audio in timp real, transmite CNBC. Compania a inceput sa testeze Spaces in noiembrie 2020, cu un numar limitat de utilizatori. Luni a inceput insa lansarea functiei la nivel global…

- Compania a inceput sa testeze Spaces in noiembrie 2020, cu un numar limitat de utilizatori. Luni a inceput insa lansarea functiei la nivel global pentru utilizatorii de iOS si Android ai Twitter, care au 600 sau mai multi utilizatori. Spaces este unul dintre primii intrati pe o piata in crestere rapida…

- Daca nu știați, circula o versiune roz a aplicatiei Whatsapp, insa ceea ce pare a fi o inițiativa tematica a popularului sistem de chat, este o inșelatorie. Specialistul in securitate cibernetica Rajshekhar Rajaharia a denunțat aceasta „tactica” pe Twitter. Practic, este vorba de o aplicație Android…

- Clubhouse este noua tendința din social media pe care toata lumea pare sa o doreasca, sa o dobandeasca. De la Facebook la Twitter și chiar la Telegram, serviciile de rețele sociale iși doresc sa faca un salt rapid pe trenul de transmisie audio. Poate ca nu exista nicio alta companie de socializare atat…

- Clubhouse este noua tendința din social media pe care toata lumea pare sa o doreasca, sa o dobandeasca. De la Facebook la Twitter și chiar la Telegram, serviciile de rețele sociale iși doresc sa faca un salt rapid pe trenul de transmisie audio. Poate ca nu exista nicio alta companie de socializare atat…

- Aplicația de mesagerie privata Signal a fost blocata in China din cauza ca nu poate fi interceptata, ea devenind o amenințare pentru guvernele autoritare, scrie go4it.ro . Dupa ce WhatsApp a anunțat ca va imparți cu Facebook datele utilizatorilor, in scopuri comerciale, tot mai mulți oameni au cautat…

- ​De la începutul anului se vorbește tot mai mult despre o rețea sociala noua și speciala, una care a devenit celebra fiindca nu este pentru toți, nu se bazeaza pe poze sau text și a atras și oameni extrem de cunoscuți care au dat interviuri. Clubhouse este despre conversații audio în camere…

- Radio ZU iși continua misiunea de a fi cat mai aproape de ZUper ascultatori, cat mai in mijlocul comunitații pe care a reușit sa o construiasca in cei 12 ani de existența. Astazi, Radio ZU anunța lansarea magazinul online oficial, ZU Shop, o extindere fireasca a brandului. ZU Shop ofera oportunitatea…