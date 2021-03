Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, in semn de apreciere pentru aportul semnificativ in domeniul cultural național, a conferit Ordinul „Meritul Cultural” in grad de Cavaler, Categoria A – „Literatura” domnului Aurel Pantea, scriitor, profesor și critic…

- 48% dintre profesorii care predau in Bistrița-Nasaud au transmis Inspectoratului Școlar Județean ca sunt de acord sa se vaccineze antiCovid19. 1712 persoane din categoria personalului didactic care preda la clase și-au exprimat disponibilitatea privind vaccinarea anticovid-19. Ceea ce reprezinta un…