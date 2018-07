Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Catalin Toma (PNL) a anunțat ca va cere Guvernului sa ia masuri urgente pentru a se evita, pe viitor, inundarea drumului european 85, in punctele cu probleme de pe raza județului Vrancea. Iata postarea senatorului liberal pe Facebook: ”In ultimele zile au fost inundate mai multe porțiuni din…

- In cadrul manifestarilor dedicate Centenarului reintregirii teritoriilor romanești, Asociația „Simion Mehedinți” va invita joi 5 iulie, la prezentarea in premiera a lucrarii inchinate celor mai importante persoane nascute in localitațile care formeaza din 1968, Județul Vrancea: DICȚIONARUL ACADEMICIENILOR…

- Asociatia Home of Strings si Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focsani, organizeaza in data de 28 iunie, ora 19, la Sala Mare a Ateneului Popular, Concertul Vocal Instrumental sustinut de Florin Mitrea Violoncel, Iustinian Zetea Bas si Maria Ungheanu soprana, acompaniati la pian de Andreea Butnaru. Vor…

- Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focsani impreuna cu Teatrul National de Opereta si Musical „Ion Dacian” Bucuresti, va invita marti, 29 mai 2018, ora 19:00, la Concertul vocal-instrumental PARFUM DE FEMEIE „Cand tenorii George Ionuț Virban, Andrei Pleșca și baritonul Alexandru Constantin se intalnesc…

- Alarma telefonului care ne trezește in fiecare dimineața, melodia preferata care ne schimba starea de spirit, conversațiile cu prietenii sau bazaitul unui țanțar, toate aceste sunete sunt mereu prezente in viața noastra. Auzul este unul dintre cele mai importante simțuri pe care le avem și trebuie sa…