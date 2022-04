Stiri pe aceeasi tema

- Și in acest weekend, Poliția Locala a primit sesizari de la timișoreni care au reclamat galagia. In urma verificarilor efectuate de polițiștii locali, un club situat in Piața Unirii a fost sancționat pentru ca a organizat un eveniment care a depașit limitele admise de zgomot. Drept urmare, reprezentantul…

- Doi timișoreni care și-au aruncat salteaua și canapeaua la un colț de strada din oraș au fost amendați de polițiștii locali cu 2.000 de euro fiecare, scrie Opinia Timișoarei . Momentul in care un barbat iși abandoneaza salteaua la un colț de strada a fost surprins de camerele de supraveghere din zona.…

- De la inceputul acestui an, polițiștii locali din Timișoara le-au aplicat 156 de sancțiuni contravenționale conducatorilor auto care nu au respectat prevederile legii prin care se interzice circulatia autovehiculelor cu mase sau gabarite depasite pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare…

- Primaria Craiova ii avertizeaza pe craioveni ca risca sa fie amendati daca nu se decid sa zugraveasca fatadele blocurilor. In acest sens, pe usile blocurilor din oras au aparut instiintari cu urmatoarele informatii: „Potrivit Legii nr.273/2020 privind gospodarirea localitatilor, proprietarii de imobile,…

- Acțiuni desfașurate de polițiștii prahoveni pentru combaterea accidentelor rutiere La data de 21 februarie a.c, in intervalele orare 09:00-11:00; 15:00-17:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Ploiești au organizat și desfașurat o acțiune pe raza municipiului ce a avut drept obiectiv combaterea…

- Vecinii care iau scrisorile altora risca pedeapsa cu inchisoarea: Ce spune legea despre violarea corespondenței Vecinii care iau scrisorile altora risca pedeapsa cu inchisoarea: Ce spune legea despre violarea corespondenței Probabil ca nu doar o singura data ați așteptat o scrisoare ori o revista care…

- A crescut, anul trecut, comparativ cu 2020, numarul reclamațiilor primite de Poliția Locala de la timișoreni cu privire la autovehiculele abandonate. Polițiștii locali au verificat 1.257 de sesizari, cu 310 mai multe decat in anul 2020, cu privire la 1.941 autovehicule fața de 1.356 un an inainte. Au…

- Un tanar din Șieu Odorhei in varsta de 29 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a folosit materiale pirotehnice fara drept. Polițiștii s-au autosesizat in cazul tanarului care ar fi folosit și in cursul lunii ianuarie al acestui an artificii, tot fara drept. Din nefericire pentru tanar, polițiștii…