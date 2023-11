Stiri pe aceeasi tema

- Dupa primele goluri reușite pentru Alaves in Cupa Spaniei, internaționalul roman a fost aproape sa iși treaca numele pe tabela de marcaj și la meciul din LaLiga cu Almeria, caștigat cu greu de formația sa.

- Andrei Rațiu (25 de ani), fundașul lui Rayo Vallecano, a jucat azi primul meci la noua sa echipa și a bifat 90 de minute contra lui Logones (6-0). Internaționalul roman a și marcat golul al cincilea pentru echipa din LaLiga, care s-a calificat in turul secund al Cupei Regelui Spaniei. Nu a jucat deloc…

- Fundasul roman Andrei Ratiu a debutat cu gol la Rayo Vallecano, care a surclasat formatia de liga a sasea Atletico de Lugones cu scorul de 6-0, miercuri, in deplasare, in primul tur al Cupei Spaniei la fotbal.Ratiu, care a fost integralist, a inscris in minutul 67, conform Agerpres. Columbianul Radamel…

- Prezenta la Euro Business Cup 2023, competiție ce se desfașoara in aceste zile in Antalya (Turcia), formația de minifotbal Gemina Cluj și-a respectat statutul de deținatoarea a trofeului caștigat in 2022 și a reușit sa caștige grupa E, dupa doua victorii obținute și un rezultat de egalitate. Astfel,…

- FC Barcelona a pierdut puncte importante in lupta pentru titlul de campioana din LaLiga, catalanii remizand, scor 2-2, pe terenul penultimei clasate, Granada. Trupa lui Xavi a fost nevoita sa revina de la 0-2 in meciul contand pentru etapa cu numarul noua.

- Arcada Galați a caștigat primul meci disputat in Sala Polivalenta din Blaj, inaugurata cu prilejul Supercupei Romaniei, la masculin și feminin, astazi, 30 septembrie 2023. Formația lui Stelian Stancu a oferit spectacol langa fileu, impunandu-se in minimum de seturi, scor 3-0 (25-19, 25-23, 25-17). In…

- FOTO: Campioana Arcada Galați a caștigat Supercupa Romaniei, in primul meci din Sala Polivalenta Blaj! Campioana Arcada Galați a caștigat primul meci disputat in Sala Polivalenta din Blaj, inaugurata cu prilejul Supercupei Romaniei, la masculin și feminin, astazi, 30 septembrie. Formația lui Stelian…

- Formația de handbal masculin CSM Bucuresti a cucerit Supercupa Romaniei, duminica seara, in Pitesti Arena, dupa ce a invins-o in finala pe Rapid Bucuresti cu scorul de 31-22. CSM Bucuresti a cucerit astfel a cincea Supercupa, dupa cele din 2016, 2017, 2019 si 2022. „Tigroaicele” au realizat tripla interna,…