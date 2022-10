Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a anuntat ca a semnat dispozitia de suspendare a actvitatii pentru o perioada de 30 de zile a unui club de pe malul Begai. El nu a nominalizat locatia, dar potrivit unor surse este vorba de Gatsby Social Club. E unul dintre cele mai halucinante cazuri, a spus primarul, referindu-se…

- Ultimul sfarșit de saptamana din luna septembrie va oferi iubitorilor mersului pe bicicleta posibilitatea ca in zilele de 24 și 25 septembrie sa poata strabate malul Begai pana la Zrenjanin, pe o distanța de 70 de kilometri, dupa ce Consiliul Județean Timiș a solicitat Poliției de frontiera sa autorizeze…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in Timișoara au depistat, ieri dupa-amiaza, in jurul orei 16:00, doi barbați care aveau un comportament suspect, devenind agitați la observarea patrulei. „Aceștia se aflau pe o banca, pe Splaiul Tudor Vladimirescu, de pe marginea Canalului Bega. La verificarea documentelor,…

- Ancheta a polițiștilor in cazul a doi tineri din Afganistan, la Timișoara. Cei doi au fost prinși pe malul canalului Bega avand droguri asupra lor. Tinerii au fost observați de o patrula a poliției locale.

- Primarul Dominic Fritz anunța pe Facebook, ca a dispus suspendarea activitații s doua cluburi din Timișoara care dadeau muzica prea tare. Potrivit lui Fritz, un club este in zona centrala și unul pe malul Begai. Masura suspendarii este valabila pentru 15 zile.

- Ca urmare a unei sesizari primite la Garda de Mediu Suceava cu privire la disconfortul produs de o instalatie de debitare material lemnos din orașul Brosteni, o echipa de comisari a efectuat un control pe linie de protectia mediului. Pentru neconformitatile constatate, persoana fizica in cauza a fost…

- Primarul Dominic Fritz a anunțat, duminica, faptul ca municipalitatea a inregistrat o victorie de etapa importanta pentru respectarea legii in Timișoara. Este vorba despre procesul pe care Primaria Timișoara l-a avut cu un cunoscut local din oraș.

- Astazi, 19.07.2022, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca intr-o cladire dezafectata, situata pe strada Splaiul Tudor Vladimirescu din municipiul Timișoara s-ar fi gasit trupul neinsuflețit al unui barbat. Polițiștii s-au deplasat de urgența la…