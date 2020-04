Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Orașul Cugir – Situația la zi privind COVID -19: 9 cazuri confirmate cu infecție și 56 de personae in izolare In ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența, intrunit in data de 10 aprilie, a fost prezentata situația orașului Cugir in contextual pandemiei și a Situației de Urgența.…

- Primarul municipiului Gherla, Ioan Neselean a declarat, astazi, intr-o emisiune radio, ca ”noi nu avem niciun caz confirmat de COVID-19”. Invitat la emisiunea ”Cu carțile pe fața”, edilul din Gherla a declarat ca ”la nivelul municipiului Gherla, Comitetul Local pentru Situații de Urgența (CLSU) se intrunește…

- 64% din cazurile cu COVID-19 sunt la persoane ce au intre 30 și 59 de ani Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența Autoritațile au prezentat o repartiție pe grupe de vârste a românilor infectați cu noul coronavirus. Cele mai multe îmbolnaviri sunt din grupa…

- Conform situației prezentate in aceasta dimineața de catre Comitetul Local pentru Situații de Urgența, in orașul Cugir exista doua cazuri confirmate de infecție cu COVID-19. De asemenea CLSU a mai anunțat ca pe raza orașului, 56 de persoane se afla in izolare la domiciliu și 464 de persoane varstnice…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, a anuntat ca au fost confirmate peste 2.100 de cazuri pozitive cu COVID-19, dintre acestea 593 fiind în Suceava. "Raportul Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei,…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla – Centrul Operativ, a transmis vineri, 23 martie 2020, noutațile cu privire la gestionarea situației create de noul coronavirus (Covid-19). „Avand in vedere evoluția situației create de coronavirus la nivel internațional și național…

- Primaria Brasov și Comitetul Local pentru Situații de Urgența fac un apel la persoanele aflate in autoizolare și cele aflate in carantina ca pentru anumite nevoi sa utilizeze doar telefoanele de la dispeceratul Primariei care funcționeaza NON-stop: 0774034990 sau 0269405000. Astfel, persoanele aflate…

- Imediat dupa inchiderea unitaților de invațamant din Ialomița, autoritațile locale și județene au adoptat primele masuri de prevenție impotriva COVID-19. Masurile au fost adoptate in Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Slobozia. Autoritațile reacționeaza Conform comunicatului…