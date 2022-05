Clovnii de serviciu, buni și ei la ceva Pesemne, mulți s-au gandit ca, alegand in Parlament un activist care, ulterior, și-a facut partid de extrema stanga, țara o va duce mai bine. Sa zicem ca, pentru ei, nu prea a fost alternativa, satui sa vada aceleași mutre de 30 de ani. Aș fi curios sa aflu ce este acum in mintea susținatorilor extremistului, […] Articolul Clovnii de serviciu, buni și ei la ceva apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

